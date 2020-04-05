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Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekibi, tarlasında çalışırken yorulduğunu fark ettikleri çiftçinin tarlasını sürmesine yardım etti.

05.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:59
Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekibi, tarlasında çalışırken yorulduğunu fark ettikleri çiftçinin tarlasını sürmesine yardım etti.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devriye görevi yapan jandarma ekibi, bir çiftçinin traktörüyle tarlasını sürdüğünü fark etti.
Askerler, yaşının büyük olduğunu tahmin ettikleri çiftçiyi evinde kalması yönünde uyarmak için yanına gitti.
Yaşının 58 olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirten çiftçi Mehmet Şeker ise ekiplere "Çok yoruldum zaten. Eskisi kadar çalışamıyorum. Bırakacağım." dedi.
Bunun üzerine jandarmalar traktöre binerek 15 dönümlük arazinin kalan bölümünü sürdü.
Sosyal medyada jandarma ekibinin traktörle tarlayı sürdüğü anları gösteren görüntüler büyük ilgi gördü.
Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma erlerinden birinin, "Yorulduysan sen biraz dinlen. Ben traktör kullanmasını biliyorum. Tarlanı sürerim. Sen de bir an önce evine gidersin." sözleri üzerine duygulandığını söyledi.
Jandarma ekibine teşekkür eden Şeker, "Sağ olsunlar tarlamı sürdüler. Çok mutlu oldum. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sorgun Mahallesi, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel
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