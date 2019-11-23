Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını - Haber

Antalya'da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını

İran'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulup Antalya'ya getirilen 11 kilo 450 gram metamfetamin maddesi, piyasaya sürülemeden jandarma baskınıyla ele geçirildi.

23.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:08Antalya'da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını
'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulup 'ya getirilen 11 kilo 450 gram metamfetamin maddesi, piyasaya sürülemeden jandarma baskınıyla ele geçirildi. Piyasaya değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 NV 650 plakalı tırın İran'dan yasadışı yollarla yurda sokmuş olduğu uyuşturucu maddenin (metamfetamin) Van'a getirildiğini, buradan Antalya'nın Manavgat ilçesine getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Saat 11.00 sıralarında söz konusu tırın şoförü olan H.S. isimli kurye tarafından Manavgat ilçesi Çavuş Köyü Mahallesi'nde uyuşturucu maddenin sahibi ve uyuşturucu maddeyi alacak olan kişinin kullanımında olan park halindeki 07 LNF 58 plakalı kiralık aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Uyuşturucu madde konularak olay yerinden ayrılan 07 LNF 58 plakalı araç İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT/İSTH Ks. ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu maddenin sahibi İran uyruklu D.S.R. ve uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecek olan H.K. isimli şahıslar ile birlikte piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 11 kilo 450 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi Van'dan Antalya'ya getirerek buluşma noktasında teslim eden 65 NV 650 plakalı tırın şoförü H.S. isimli kurye yapılan takip sonucunda Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:05 Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı
23:04 Çatalca'da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
23:03 Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
22:58 Antalya'da jandarmadan 3,5 milyon liralık uyuşturucu baskını
22:45 Düğün yolunda kaza: 4 ölü, 4 yaralı
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk cinayet işledi
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:17:55