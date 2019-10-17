Haberler » Güncel » Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı

Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı

Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.

17.10.2019 13:26
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı (1)
Antalya'nın Kaş ilçesinde, jandarma ekiplerinin derin dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan 4 personel, hastaneye götürüldü.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personelinin Kaş ilçesinde, saat 11.30 sıralarındaki derin dalış eğitiminde 4 askeri personel, bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Durumun anlaşılması üzerine sudan çıkarılan 4 personel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askeri personelden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:37 15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
13:37 DHA YURT BÜLTENİ-11
13:37 İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU 30 GÖZALTI (4) (Operasyon görüntüsü)
13:37 İSTANBUL'DA "KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR" SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK...
13:37 (Ek bilgi ve görüntülerle) BAKAN PAKDEMİRLİ: SAĞLIKSIZ YEME ALIŞKANLIKLARI, YILDA 2 TRİLYON DOLAR...
13:36 Soylu: "Zor bir dönemden geçtiğimizi bir kere daha söyleyeyim"
13:36 Cami yaptıran hayırseverlere takdir belgesi
17.10.2019 13:38:33