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Antalya'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık: 19 gözaltı

Antalya'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık: 19 gözaltı İnternet sitesi üzerinden jigolo ilanı verip kurbanlarını belirlediler Site üzerindeki formu dolduran erkekler banka hesap bilgilerine ulaşıp 150 bin liralık vurgun yaptılar 9'u kadın 19 şüphelinin jigolo yapma vaadiyle yüzlerce...

25.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:06
'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık: 19 gözaltı
İnternet sitesi üzerinden jigolo ilanı verip kurbanlarını belirlediler
Site üzerindeki formu dolduran erkekler banka hesap bilgilerine ulaşıp 150 bin liralık vurgun yaptılar
9'u kadın 19 şüphelinin jigolo yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdıkları belirlendi
12 şahsın şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada 19 kişi lüks bir yaşam sürdükleri villada gözaltına alındı
ANTALYA - Antalya merkezli 6 ilde 'jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen 9'u kadın 19 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sanal jigolo sitesi aracılığıyla dolandırılan 12 şahsın şikayetiyle geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, sanal jigolo sitesini ve bu site ile alakası olarak belirledikleri şahısları 5 aylık bir teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından ekipler Antalya başta olmak üzere Denizli,Burdur,Isparta, Kocaeli ve Van'da ilk belirlemelere göre 12 kişiyi dolandıran şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Aralarında kadınlarında bulunduğu 19 şüpheli lüks bir villaya yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 15 bin TL ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Erkek H.E ve kadın B.A'nın lideri olduğu iddia edilen 9'u kadın 19 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk belirlemelerde şüphelilerin 150 bin TL'lik vurgunun belirlendiği ama bu rakamın milyonu bulabileceği öne sürüldü.
"Çalışma yöntemi"
Şüphelilerin, sanal bir internet sitesi üzerinden jigolo ilanı verdiği ve buradaki formu dolduran erkekleri hemen aradıkları, vıp ile gold üyelik adı altında 500 ile 750 lira ücret aldıkları öğrenildi. Formun ardından şüphelilerin, banka hesap bilgilerine ulaştıkları şüphelilerin hesaplarından para da çektikleri belirlendi. Bu siteye aralarında kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu her meslek grubundan yüzlerce kişinin üyelik yaptırdığı ileri sürüldü. Çetenin bu şekilde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ama sadece 12 kişinin şikayette bulunduğu belirtildi. Hesap hareketlerinde dolandırıldıkları belirlenen yüzlerce kişinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Çetenin kazandıkları paraları günlük harcadıkları villa ve yat gibi yerlerde lüks bir yaşam sürdükleri kaydedildi.
Antalya'da jigolo yapma vaadiyle dolandırıcılık: 19 gözaltı

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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