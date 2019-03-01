Antalya'da Judo Heyecanı

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'da yarın başlayacak 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'na yüksek katılımının olduğunu belirterek, turnuvayı en iyi şekilde bitirmek istediklerini bildirdi.Huysuz, Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası öncesi düzenlediği basın toplantısında, şampiyonaya 20 ülkeden 171 kadın ve 296 erkek sporcunun katılacağını, ilk defa bu kadar yüksek bir sporcu katılımının gerçekleştiğini söyledi.Şampiyonaya katılan sporcuların kendilerini sınayabileceklerini, antrenörlerin de sporcularının neler yapabileceğini göreceğini dile getiren Huysuz, "Kemer'de yapılan Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.Huysuz, Ümit Milli Takım sporcuların bu turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF) ve Dünya Şampiyonası gibi üç büyük turnuva katılacağını aktararak, şunları kaydetti:"Sporcularımız ilk hazırlıklarını Türkiye Şampiyonası'ndan sonra yaptıkları kampla bitirdi. Yarın burada yapacakları maçlarla kendilerini ispatlayacaklar. Kendini gösteren, madalya alan sporcularımızdan EYOF, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nın kadrosunu oluşturacağız. Bunlarla yolumuza devam edeceğiz. Şu anda büyüklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları için beş kotamız alınmış durumda. Bunu 8'e çıkartacağız. Erkek takımımız Japonya'da bir aylık kampı tamamlayıp geldi. Türkiye'deki kampını bitirip gelecek hafta Fas'taki ilk Grand Prix'le başlayıp, ardından Rusya'da yapılacak Grand Slam'e gidecekler. Daha sonra Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız Grand Prix var. Bu büyük turnuvaya 70'den fazla ülkenini katılımını bekliyoruz. Çünkü olimpiyatlara puan veren bir müsabaka. Ondan sonra da olimpiyat hazırlık kampımız olacak. Aşağı yukarı 65 ülkenin katılımıyla, 10 günlük ortak bir çalışma yapacağız.""Lisanslı sporcu sayısı 106 bine ulaştı"Federasyon olarak yaptıkları projelere 81 ilde aktif olarak devam ettiklerini vurgulayan Huysuz, bu sayede lisanslı sporcu sayılarının 106 bine ulaştığını belirtti.İlköğretimde judonun ders olarak okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu arasında dörtlü protokolün nisan ayında Antalya'da imzalanacağını dile getiren Huysuz, "Judonun ve sporun kültürel olarak daha da gelişmesini sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Japonya ile ortak kampJudo olarak ileriye dönük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, 20 yıl aradan sonra olimpiyat madalyası almak olduğunu anlatan Huysuz, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı en az 3 madalyayla tamamlamak." ifadelerini kullandı.Huysuz, 2020 Olimpiyat Oyunları Tokyo'da yapılacağı için Japonya ile ortak hazırlık dönemleri olacağını, birini bu ay gerçekleştirdiklerini söyledi. Japonya ile yapılan protokolde dünya şampiyonasından sonra 15 gün, olimpiyatlardan önce de bir ay, bütün masrafları karşılanmak şartıyla, Japonya'da kamp yapacaklarını aktaran Huysuz, "Orada olimpiyat ve dünya şampiyonasından önce uzun bir süre kamplarımız olacak. Tokyo'ya adapte olacağız. Yiyecek ve sağlık giderine kadar her türlü desteği bize sağlayacaklar." şeklinde konuştu.