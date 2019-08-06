Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da kaçak içki operasyonu

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 122 şişe kaçak içki ele geçirildi.

06.08.2019 16:05 Antalya'da kaçak içki operasyonu
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 122 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Atatürk Caddesi'ndeki bir büfede kaçak içki satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince iş yerinde ve park helindeki araçta arama yapıldı.
Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 122 şişe içki ele geçirildi, iş yeri sahibi S.D. ile araç sahibi A.C. gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Jandarma, serik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23   KALP NAKLİ BEKLEYEN FERHAT GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
16:23   KALP NAKLİ BEKLEYEN FERHAT GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
16:22   Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu (1)
16:21   Rize'de sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmalarına tekrar başlandı
16:21   Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
16:20   ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI
16:20   Grup yolunda asfalt başladı