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Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

22.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:20Antalya'da kaçak kazı operasyonunda 3 kişi yakalandı
'nın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Tekke Mahallesi ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan operasyonda M.A.Ç, Ş.Ç. ve M.O. altın aramada kullanılan 1 metal arama dedektörü, ekipmanları, tahta ve keser kullanırken yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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