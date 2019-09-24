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Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.

24.09.2019 18:52Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı
Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Akseki, Manavgat, Alanya, Korkuteli, Kepez, Finike, Konyaaltı ilçelerinde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 13 olayda kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları dedektör, jeneratör ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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