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Antalya'da kaçak maske operasyonu

Antalya'da kaçak maske operasyonuAntalya'da polis, kaçak tıbbi maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

28.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:28
Antalya 'da kaçak maske operasyonu
Antalya'da polis, kaçak tıbbi maske üretimi yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 500 adet maske ele geçirildi. Suriye vatandaşı Nuriddin Almasri'ya sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem yapılacağı belirtildi.
Alınan istihbaratı değerlendiren Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Kepez Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yetki belgesi olmadan kaçak tıbbi maske üreten Suriye vatandaşı Nuriddin Almasri'nin işyerine operasyon düzenledi. Polisin kapıdan girdiği sırada dikiş makinesinde üretimin devam ettiği ortaya çıktı. İş yerinde ve depo kısmında yapılan aramalarda 2 bin 500 adet satışa hazır halde paketlenmiş koruyucu cerrahi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi Nuriddin Almasri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem yapılacağı belirtildi. Antalya’da kaçak maske operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Suriye, Polis, Güncel

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Antalya'da kaçak maske operasyonu

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