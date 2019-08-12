Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması

Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim sırasında kaçan, kovalamaca sonucunda da yakalanan kurbanlık dana için sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz.

12.08.2019 04:16 Antalya'da kaçan kurbanlık dananın yakalanması
Sanatçı Haluk Levent, Antalya'da kesim sırasında kaçan, kovalamaca sonucunda da yakalanan kurbanlık dana için sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz." paylaşımında bulundu.
Konyaaltı ilçesinde kesim sırasında kaçan ve polis ekipleri ile vatandaşlara zor anlar yaşattıktan sonra yakalanan kurbanlık dana haberi, Haluk Levent'in de dikkatini çekti.
Levent, sosyal medya hesabından "Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand'ın yanına alalım." ifadesini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:37   Fatih Ürek bayramın 1'inci günü tatilcileri coşturdu
04:33   Demet söyledi eşi Okan çaldı
04:18   Türk Kızılaydan Arnavutluk'ta kurban bağışı
04:16   Kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
04:16   Kastamonu'da kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı
04:16   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
04:16   Antalya'da 90 metre yüksekliğinde dönme dolap açıldı