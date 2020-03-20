Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi - Haberler

Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki kadın kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, geçici olarak dükkan kapattı.

20.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:02
Antalya'da kadın kuaförlerden koronavirüs önlemi
Antalya 'nın Korkuteli ilçesindeki kadın kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, geçici olarak dükkan kapattı.
Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki kadın kuaförü esnafıyla aldıkları karar sonucu koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine faaliyet durdurma kararı aldıklarını söyledi.
Talebin ilçedeki kuaförlerden geldiğini belirten Özbek, "Kuaförler kendi aralarında anlaşmaya vardılar. Kuaförler halkla en çok iç içe olan meslek gruplarından ve çok yerinde bir karar verildi. Fedakarlıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ederim. Erkek berberler için ise bu durum söz konusu değil." dedi.
Kadın Kuaförü Hülya Şahinbay, halk sağlığı için böyle bir karar aldıklarını kaydetti.
İlçe esnaf odasıyla yaptıkları görüşme sonunda 23-27 Mart'ta geçici süreliğine dükkanlarını kapalı tutacaklarını belirten Şahinbay, "Halkımızın ve kendi sağlığımızı riske atmıyoruz, yaptığımız iş açısından büyük risk taşıyoruz. Biz de tüm bunları göz önünde bulundurarak geçici bir süreliğine dükkanlarımızı kapatma kararı aldık." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Korkuteli, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

Eskişehir ve Kütahya'da sağlık çalışanlarına 'alkışlı' destek - Haber Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek - Haber Rusya'da korona virüs vakalarında son 2 günde rekor artış - Haber Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür - Haber OSMAN KAVALA'YA ANAYASA'YI İHLAL SUÇLAMASINDAN TAHLİYE - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading