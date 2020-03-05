Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü

Antalya 'da bir restoran sahibi ile yan restoranda çalışan işçiler arasında "kadın müşteriye bakma" sebebiyle çıkan kavgada, restoran sahibinin bıçakladığı çalışan hayatını kaybetti.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Antalya'da sabaha karşı saat 04.00 sırasında Muratpaşa ilçesi meydana gelen olayda, restoran sahibi Y.İ. ile yan işletmenin çalışanları Z.S. (45), A.K., M.K., O.K. ve K.B. arasında kadın müşteriye yan bakma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALI ADAM YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Y.İ., Z.S.'yi bıçakla yaraladı. Ambulansla hastaneye götürülmeye çalışılan Z.S. yolda hayatını kaybetti. Yaralı şekilde yakındaki bir yerde gözaltına alınan Y.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Y.İ. ilk ifadesinde saldırıya uğradığını ve kendini savunduğunu söyledi. Kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.İ, adliyeye sevk edildi.