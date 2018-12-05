Antalya'da Kadınlar Hakları İçin Yürüdü

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:37



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:37

ANTALYA'da kadınlar, 'Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınmasının 84'üncü yıldönümü dolayısıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan bir kadın ise büyük bir filenin içine koyduğu soğanla yaşanan fiyat artışına tepki gösterdi.CHP Antalya Kadın Kolları öncülüğündeki farklı sivil toplum örgütlerinin kadın üyeleri, Güllük Caddesi'ndeki Aydın Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Trafiğe kapatılan Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, sloganlar attı. 'Kadının Mührü Var' dövizleri taşıyan kadınlara güzergah üzerindeki bazı vatandaşlar da destek verdi. Grubun en arkasında ise erkekler yer aldı.'LÜTUF DEĞİL, EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ'Kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na polisler tarafından üzerleri arandıktan sonra alındı. Alanda İstiklal Marşı'nı okuyan kadınlar adına CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci bir basın açıklaması yaptı. Deveci, kadınların yönetim kademelerinde, temsil noktasında olmak istediğini söyledi. "Kadının sesi siyasette ne kadar güçlü çıkarsa ülke de o kadar özgür oacaktır" diyen Deveci, "Amacı, idealleri, kavgası, derdi olan kadın siyaset yapıyor. Evdeki kadının sözcüsü siyasetteki kadındır. Kadınlar artık siyasetin mutfağından çıkıp, sofrasına da oturmak istiyor. Yıllar önce kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak, karar mekanizmalarında da yer almak istiyor. Bu ülkenin geleceği kadınların elindedir. Bu karanlık gidişe biz kadınlar 'dur' diyeceğiz. Aydınlık yarınlara kararlılıkla yürüyoruz. Gücümüze inanıyoruz. Biz ayrıcalık, lütuf istemiyoruz. Eşitlik ve adalet hakkımızı istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.'ELİMİZİN HAMURU İLE SİYASETE DERİNDEN GİRMENİN ZAMANI'Siyasal eşitliğin, siyasal bir mücadele ile elde edileceği bilinciyle kolları sıvadıklarını kaydeden Deveci, "Elimizin hamuru ile siyasete derinden girmenin tam zamanı. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı daha çok kadın muhtarlar, daha çok kadın belediye meclis üyeleri, daha çok kadın belediye başkanları ve daha çok kadın milletvekilleri olmalı. Hayatın yarısını oluşturan kadınlar olarak kadınsız siyaset yarınsızdır. Yarınlar için Antalya'da 'kadının mührü var' diyoruz. Kotalara sığınmadan, yüzde 50 temsiliyet istiyoruz. Erkek egemen siyaseti dönüştürünceye kadar mücadeleye devam. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürk'ümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi. - Antalya