Antalya'da Kadınlar Hakları İçin Yürüdü

Antalya
'da kadınlar, 'Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyerek vatandaşların dikkatini çekti. Bir kadın da büyük bir filenin içine koyduğu küçük soğanla, soğan fiyatlarına tepki gösterdi. CHP
Antalya Kadın Kolları öncülüğündeki farklı sivil toplum örgütlerinin kadın üyeleri, Güllük Caddesi'ndeki Aydın
Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Trafiğe kapatılan Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı
'na yürüyen kadınlar, sloganlar attı. Kadının Mührü Var dövizleri taşıyan kadınlara, yürüyüşü izleyen bazı vatandaşlar da destek verdi. Grubun en arkasında ise erkekler yürüdü. Bazı kadınlar da soğandaki fiyat artışını protesto etmek için büyük bir file içine küçük bir soğan koyarak yürüdü.
LÜTUF DEĞİL, EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ
Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte kadınlar, üstleri polis tarafından aranarak alana alındı. İstiklal Marşı'nı okuyan kadınlar adına CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci basın açıklaması yaptı. Deveci, kadınların yönetim kademelerinde, temsil noktasında olmak istediğini söyledi. Kadının sesi siyasette ne kadar güçlü çıkarsa ülkenin de o kadar özgür olacağını belirten Deveci, Amacı, idealleri, kavgası, derdi olan kadın siyaset yapıyor. Evdeki kadının sözcüsü siyasetteki kadındır. Kadınlar artık siyasetin mutfağından çıkıp sofrasına da oturmak istiyor. Yıllar önce kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak karar mekanizmalarında da yer almak istiyor. Bu ülkenin geleceği kadınların elindedir. Bu karanlık gidişe biz kadınlar dur diyeceğiz. Aydınlık yarınlara kararlılıkla yürüyoruz. Gücümüze inanıyoruz. Biz ayrıcalık, lütuf istemiyoruz. Eşitlik ve adalet hakkımızı istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz diye konuştu.
ELİMİZİN HAMURU İLE SİYASETE DERİNDEN GİRMENİN ZAMANI
Siyasal eşitliğin, siyasal bir mücadele ile elde edileceği bilinciyle kolları sıvadıklarını kaydeden Nilüfer Deveci, Elimizin hamuru ile siyasete derinden girmenin tam zamanı. Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı daha çok kadın muhtarlar, daha çok kadın belediye meclis üyeleri, daha çok kadın belediye başkanları ve daha çok kadın milletvekilleri olmalı. Hayatın yarısını oluşturan kadınlar olarak kadınsız siyaset yarınsızdır, yarınlar için Antalya'da kadının mührü var diyoruz. Kotalara sığınmadan, yüzde 50 temsiliyet istiyoruz. Erkek egemen siyaseti dönüştürünceye kadar mücadeleye devam. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürk
'ümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz dedi.
Antalya
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:14