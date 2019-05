Antalya'da kadınlar plajı yaz sezonunu açıyor

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Sarısu Mesire Alanı'nda yaptığı kadınlar plajı yaz sezonunu açıyor. Turistlerin de ilgi gösterdiği plaj, artan turizm verileri ve bayram tatilinin de etkisiyle rekor ziyaretçi sayısına imza atmayı hedefliyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde 72 dönümlük alanda açılan kadınlar plajı, bu yıl sezonu 1 Haziran Cumartesi günü açıyor. Bakım ve onarım çalışmalarının yüzde 90 tamamlandığı plajda yerli ve yabancı turistler açılışı beklemeden deniz ve güneşin keyfini çıkartmaya şimdiden başladı. Girişlerin ücretsiz olduğu plaj, 15 Ekim'de yaz sezonunu kapatacak ancak sezon boyunca açık kalacak. Tüm sahil personellerinin kadınlardan oluştuğu plajda 13 güvenlik personeli, 2 cankurtaran ve 6 temizlik görevlisi bulunuyor. Turistlerin de ilgi gösterdiği ve her geçen yıl ziyaretçi sayısında artış yaşanan plajın artan turizm verileri ve bayram tatili göz önüne alınarak bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşması bekleniyor.Sezon hazırlıklarına bir ay önce başladıklarını belirten Anet Sarısu Şube Müdürü Cengiz Kocaoğlu, plajın son durumuyla ilgili bilgiler verdi. 1 Haziran'da sezonu açacaklarını ifade eden Kocaoğlu, "15 Ekim tarihinde yaz sezonunu kapatacağız. Sabah 08.00-21.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçiler plajdan yararlanabilecek. Saat 21.00'dan sonra ise karma şekilde devam edilebilecek" dedi.Kocaoğlu, plajın sadece yaz sezonunda hizmet vermediğine vurgu yaparak, yıl boyunca hizmet verdiklerini söyledi."Geçen yıla oranla yüzde 30 artış bekliyoruz"Plajın ziyaretçi sayısının izin ve tatil günlerine göre değişkenlik gösterdiğine işaret eden Kocaoğlu, "Yaz aylarında hafta sonu günlük 3 bin 500 kişiye kadar bir ziyaretçiye ulaşıyoruz. Ortalama olarak günde bin 500-2 bin kişi ziyarette bulunuyor. Bu sayılar da her geçen gün artmakta. İlk başladığımız yıllara göre yüzde 100'ün üzerinde, hatta yüzde 150'nin üzerinde misafir sayımızda artış var. Geçen seneye oranla en az yüzde 30 bir artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı."Kadın kadına denize girmenin rahatlığından memnunlar"Plajın halk için bir ihtiyaç olduğuna değinen Kocaoğlu, "Ayrıca kadınlar plajımız yerel misafirlerimizden ziyade yabancı turistlerin de yoğun ilgisine maruz kalıyor. Toplumun her kesiminden kadınlarımız geliyor. Genel olarak kadın kadına denize girmenin rahatlığından ve verilen hizmetten dolayı çok memnunlar. Personellerimizin tamamı kadın. 13 güvenlik personelimiz, 6 temizlik, 2 cankurtaran personelimiz bulunuyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA 15 Ekim