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Antalya'da kahve ağacı yetiştirilecek

Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kahve ağacı yetiştirilecek.

23.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:00Antalya'da kahve ağacı yetiştirilecek
'nın , ve ilçelerinde kahve ağacı yetiştirilecek.
Antalya Valiliği himayesinde yürütülecek proje kapsamında kentte kahve ağacı yetiştirilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Antalya Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Vali Münir Karaloğlu, Valilik binasındaki imza töreninde, kentte son dönemde tropik meyvelerle ilgili etkinlikler yapıldığını, şimdi de yine tropik bir meyve olan kahve çekirdeği için çalışmalara başlanacağını söyledi.
Daha önce kahve ağacı yetiştirilmeye çalışıldığını ancak başarı sağlanamadığını belirten Karaloğlu, "1950'li yıllarda iklim ve sera teknolojilerinin çok iyi olmamasından dolayı kahve yetiştirilememiştir. Şimdi ise iklim değişikliğindeki faktörleri de dikkate alarak artık Gazipaşa'da, Alanya'da, Manavgat'ta açık alanlarda ve seralarda bunu yetiştirebileceğimiz bir noktaya geldik." dedi.

Manavgat, Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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