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Antalya'da kalan Rus turistler ülkelerine dönmek istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi tatil için Antalya'ya gelen ve 35 gündür kentte bulunan bir grup Rus turist, ülkelerine dönmek istiyor.

27.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:40
Antalya'da kalan Rus turistler ülkelerine dönmek istiyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi tatil için Antalya'ya gelen ve 35 gündür kentte bulunan bir grup Rus turist, ülkelerine dönmek istiyor.
Rusya Federasyonu'nun Antalya Başkonsolosluğu önüne gelen Rus turistler, konsolosluk yetkilileriyle görüşmek istedi.
Randevularının olmadığı söylenen turistler, konsolosluğa girmekte ısrarcı oldu. Bunun üzerine polis ekibi konsolosluk girişinde önlem aldı.
Rus turistlerin konsolosluk önünden ayrılmaması üzerine gruptan iki temsilci içeri alındı. Bir süre sonra dışarıya çıkan temsilci, ülkelerine dönüş konusunda yetkililerden net bilgi alamadıklarını belirtti.
Rus turistlerden Marina Prokopenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, paralarının bittiğini, bu nedenle de bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti. Rusya Federasyonu'ndan ülkelerine dönebilmek için uçak göndermesini beklediklerini dile getiren Prokopenko, kendileri gibi ülkelerine dönmeyi bekleyen 400 kişi olduğunu öne sürdü.
Prokopenko, "Bir süredir ülkemize gitmek için bekliyoruz. Konsolosluk bize yardım etmedi. Burada pansiyonda kalıyoruz. Durumumuzla ilgili bilgi de alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, turist, Rusya, Güncel, Haber
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