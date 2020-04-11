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Antalya'da kaldırımlara gece pazarı kuruldu

Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı mahallelerde kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu.

11.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:29
Antalya'da kaldırımlara gece pazarı kuruldu
Antalya 'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı mahallelerde kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Sebze ve meyve satılan pazara vatandaşlar akın etti.

30 büyükşehir ve Zonguldak 'a 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin hemen ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Cadde ve sokaklarda araç trafiği yaşanırken, özellikle market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kepez ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise görenleri şaşırttı. Kuzeyyaka ve Teomanpaşa Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir kaldırım üzerine gece pazarı kuruldu. Vatandaşlar, sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için pazara akın etti. Esnafın satıştan oldukça memnun olduğu gözlenirken, pazarda yoğunluk dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Güncel
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