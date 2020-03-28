Antalya'da kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
28.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:22
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ünal S'nin kullandığı 09 EL 801 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunun 34. kilometresindeki Söğütçük mevkisinde devrildi.
Kamyonda bulunan Ümit S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ünal S'nin kullandığı 09 EL 801 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli kara yolunun 34. kilometresindeki Söğütçük mevkisinde devrildi.
Kamyonda bulunan Ümit S. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA