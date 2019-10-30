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Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

30.10.2019 17:18Antalya'da kamyonet bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan Abdul Razak El Hamoud'un kullandığı 07 MA 3814 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Otogar Kavşağında bariyerlere çarptı. Savrulan kamyonet, seyir halindeki İlhan Erkal'ın kullandığı 33 DFY 99 plakalı tırın kasasına çarparak durabildi.
Kazada kamyonette bulunan Süheyl El Kaddur, Şamil El Kaddur, Abdülhamid El Kaddur ve Muhammed Al Hamoud yaralandı, sürücü yara almadan kurtuldu.
Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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