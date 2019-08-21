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Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

21.08.2019 22:16 Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesinde Celal Çeltek'in kullandığı 07 AED 607 plakalı kamyonetle sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 07 BRT 63 plakalı otomobil, Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsüyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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