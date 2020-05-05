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Antalya'da kamyonet kazası: 1 yaralı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet, tepeye çarparak durabildi.

Antalya'da kamyonet kazası: 1 yaralı
05.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:37
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan kamyonet, tepeye çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Akseki- Manavgat Karayolunda Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Koç'un kullandığı 07 TY 110 plakalı kamyonet, Taşkesiği Mahallesini geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp yol kenarında bulunan tepeye çarptıktan sonra durabildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Ali Koç, Antalya, 3. Sayfa, Haber
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