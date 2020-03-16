Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Antalya 'nın Alanya ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Okan Y'nin kullandığı 07 PC 002 plakalı kamyon, D400 kara yolunun Tosmur Mahallesi mevkisinde, yolun sağında aynı yönde seyreden Ali Ekici (43) yönetimindeki 07 US 739 plakalı motosiklete çarptı.
Motosikletinden yola savrulup kamyonun altında kalan Ekici, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Okan Y, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Okan Y'nin kullandığı 07 PC 002 plakalı kamyon, D400 kara yolunun Tosmur Mahallesi mevkisinde, yolun sağında aynı yönde seyreden Ali Ekici (43) yönetimindeki 07 US 739 plakalı motosiklete çarptı.
Motosikletinden yola savrulup kamyonun altında kalan Ekici, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Okan Y, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : D-400 Karayolu, Antalya, Tosmur, Alanya, Güncel
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