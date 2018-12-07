Antalya'da Kanalizasyon Çalışmasında Havan Topu Mermisi Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında havan topu bulundu. Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
10 METRE DERİNLİKTE BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu.
EKİPLER İMHA ETTİ
Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
Mazıdağı,Kepez,Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 15:21