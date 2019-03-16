Antalya'da Kano Yarışları Başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları başladı. Türkiye
Kano Federasyonu öncülüğünde Serik'e bağlı Belek
turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışmaları'na Türkiye, Kazakistan
, Ukrayna
, Belarus
, Sırbistan
, İngiltere
, Hırvatistan
, Letonya
, Estonya
, Danimarka
ve Bulgaristan
'dan 160 sporcu katıldı.
Organizasyonda erkek ve kadın sporcular genel klasman, K1 ve C1 kategorilerinde, Acısu
Deresi'nde 5 bin metre yarışında mücadele edecek. Turnuva bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yarışmalardan görüntüler
- Antalya
Spor
Kaynak: DHA