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Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

Antalya'da kar manzaralı deniz keyfiAntalya'da bahar havası yaşanıyor.

27.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:28
'da kar manzaralı deniz keyfi
Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte tatilciler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sahilde güneşlenip balık tuttu, bazıları ise denize girdi.
Antalya'da salı gününden beri etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, Toros Dağları'nın zirvesi karla kaplı manzarası eşliğinde denize girip yüzdü. Kimileri güneşlenirken, bazıları da mavi sulara olta attı. Sahilde fotoğraf çekenler ise denizle birlikte karla kaplı Toros Dağlarını aynı karede buluşturdu.
Denizde yüzenlerden emekli öğretmen Hayrullah Sertdemir, Antalya'nın cennet gibi olduğunu belirterek, Oraya gidip karla pekmez yiyorsun. Şöminenin yanındasın. Burada denize giriyorsun. Ben ve arkadaşlarım her sabah denize giriyoruz. Denizin içi dışarıdan sıcak dedi.
Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

Toros Dağları, Antalya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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