Antalya'da Kar Manzarası Eşliğinde Deniz Keyfi - Drone Görüntülerle

Antalya
'da kar manzarası eşliğinde deniz keyfi
TURİZMİN başkenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu turistik kente, tatilciler karlı Torosların manzarası eşliğinde denize girip güneşlendi.
Antalya'da geçen salı gününden beri etkili olan yağmurlu hava, bugün sabah saatlerine yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı
sahiline akın etti. Zirvesi karla kaplı Toros Dağları
'nın kartpostalları andıran manzarası eşliğinde kimileri denize girip yüzdü kimileri mavi sulara olta attı kimileri de güneşlendi. Sahilde vakit geçiren pek çok kişi ise denizi ve karlı Torosları aynı kadraja alarak selfie çekti. Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant ise kent sakinlerinin dinlenme noktası oldu. Antalyalılar karlı dağ manzarası eşliğinde denizi izleyip vakit geçirdi.
Konyaaltı,Sabah,Antalya
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:49