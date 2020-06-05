Antalya'da karavanlar şikayet üzerine araziden çıkartıldı

Antalya'da karavanlar şikayet üzerine araziden çıkartıldıANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sahile yakın bir noktaya konuşlanan karavancılar, çevrede oturan vatandaşların şikayeti üzerine bölgeden çıkarıldı.

05.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:59
Antalya'da karavanlar şikayet üzerine araziden çıkartıldı
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, sahile yakın bir noktaya konuşlanan karavancılar, çevrede oturan vatandaşların şikayeti üzerine bölgeden çıkarıldı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekiplerince uyarılarak karavanlarını çekmeleri istenen karavan sahipleri, bölgedeki ara sokaklara araçlarını park ederek yeni yer aramaya başladı.
Antalya'da koronavirüs (Covid-19) sürecinde Konyaaltı'nda boş araziye konuşlanarak karavanda yaşamlarını sürdüren kişiler, Konyaaltı Belediyesi zabıta ekiplerince alandan çıkarıldı. Karavanların park edildiği çevredeki otel, pansiyon ve evlerde yaşayan vatandaşların Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 'Görüntü kirliliği yapıyorlar' şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bir gün içinde alanı boşalttırdı.
Kimi karavancı yakındaki sokaklara araçlarını park etti, kimi de yeni yer aramaya başladı. Haftanın belirli günlerinde Ankara'dan, Antalya'ya gelerek karavanında yaşadığını söyleyen Gözde Gürer, "Bütün pandemi sürecini karavanda kendimizi izole ederek geçirmiştik. İş başladığı için Ankara'ya dönmem gerekti. Komşularımdan 48 saat içinde karavanların boşaltılması aksi taktirde çekicilerle çekileceğini söylemişler. Ben şu an çok endişeliyim. Bizler çevreye ve doğaya zarar veren insanlar değiliz. Bizlere daha yapıcı yaklaşılabilirdi. Belki bir uzlaşma söz konusu olabilirdi. Acilen Antalya'ya gitmem gerekiyor. Şu an endişe duyuyorum. Umarım karavanım çekilmez. Antalya turizm şehri, karavanda yaşam da turizmin bir parçası" diye konuştu.
Bir diğer karavan sahibi İsmail Akdağ ise iki gün önce karavanını çekmesi için uyarı aldığını söyledi. Akdağ, "Buradaki karavancılar sokak aralarına dağılmış durumdalar. Bize hiçbir şekilde yer gösterilmedi. Buradaki karavancılar çevre temizliğine dikkat ediyorlardı. Karavanı burada olup başka şehre gidip gelen karavancılar vardı. Onlar zor durumda kaldı. Karavancılar doğa hasretiyle doğayı koruyarak yaşıyorlardı. 40'a yakın karavancı sokak aralarına dağılmış durumda" dedi. Antalya’da karavanlar şikayet üzerine araziden çıkartıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Zabıta, Güncel, Haber

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