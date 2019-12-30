Antalya'da karda mahsur kalan 2 hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki hasta kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

1100 rakımlı Elmalı ilçesinin kırsal mahallelerinde dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Geçmen Mahallesi'nde rahatsızlanan ve hastaneye gitmek isteyen Kadriye Karapınar (72) ile Nazmi Tırlan (68) yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Hastalar, Elmalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Elmalı ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Ekipler tarafından yolların açık tutulması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA