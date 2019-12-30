Haberler » Güncel » Antalya'da karda mahsur kalan 2 hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı - Haber

Antalya'da karda mahsur kalan 2 hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki hasta kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

30.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:40 Antalya'da karda mahsur kalan 2 hasta, belediye ekiplerince kurtarıldı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki hasta kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
1100 rakımlı Elmalı ilçesinin kırsal mahallelerinde dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Geçmen Mahallesi'nde rahatsızlanan ve hastaneye gitmek isteyen Kadriye Karapınar (72) ile Nazmi Tırlan (68) yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Hastalar, Elmalı Devlet Hastanesine götürüldü.
Kar yağışının etkili olduğu Elmalı ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Ekipler tarafından yolların açık tutulması için çalışmalar devam ediyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:34:51