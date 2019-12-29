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Antalya'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki Sülek Yaylası ile Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 vatandaşı kurtardı.

29.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:13 Antalya'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki Sülek Yaylası ile Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 vatandaşı kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Ekipleri'nin kış mesaisi devam ediyor. Antalya'nın tüm ilçelerinde hazır bulunan ekipler, kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki Alacabel mevkiindeki Sülek yayla yolunda kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve araçlarında mahsur kalan Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü cep telefonu ile 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinasyonu Yol Şube ekipleri, greyder ve pikap ile Sülek yaylasına giderek, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Akseki ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde vatandaşlar gece saatlerinde kurtarıldı.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı, aracını da kardan çıkardı. Kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamayınca belediyeyi arayan vatandaşın yardımına ekipler yetişti. Ekipler Alanya- Gazipaşa arasındaki Sahil Yolu'nun Aydap Mevkiinde taş ve toprakla dolan yolu temizledi. Aynı yoldaki kırılan büzü de değiştirdi. Ekipler ayrıca Gedevet Mahmutseydi grup yolunda da yağış nedeniyle yola dökülen taş ve toprağı temizleyerek yolları trafiğe açtı.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Kuşyuvası ve Taşatan bölgesinde karla mücadele çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Kırsal Alan Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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