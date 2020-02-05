Haberler » Güncel » Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Haber

Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:32Antalya'da kardeşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
'nın ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Mehmet Ali Bacak'ın yakınları ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.
Söz verilen sanık Bacak, kardeşiyle aralarındaki husumetin babasından kaynaklandığını, kendisinin sürekli tahrik edildiğini dile getirdi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Deniz Bacak, 28 Mayıs 2019'da miras paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda kardeşi Mehmet Ali Bacak ile tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali Bacak, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sanık, olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:10:44