Antalya'da karla kaplı yaylalarda kartpostallık görüntüler
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Nisan ayına girilmesine rağmen karla kaplı yaylalar görsel şölen oluşturdu.
15.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:38
Gazipaşa'ya bağlı bin 800 metre rakımlı Gökkuzluk ve Berem yaylalarına ulaşımın sağlanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi'nin başlattığı çalışmada, kar kalınlığının 2 ila 6 metreyi bulduğu gözlendi. Havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntüler kaydedildi.
(Ahmet Mervan Taş/İHA)
Kaynak: İHA
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