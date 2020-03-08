Antalya'da karnaval havasında kadınlar günü yürüyüşü
Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' diyerek 2 kilometre boyunca yürüdü.
08.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:12
Antalya 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kadın 'Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa' diyerek 2 kilometre boyunca yürüdü. Karnaval havasında gerçekleşen yürüyüşe, çalışan kadınlar iş yerlerinden, evlerinde temizlik yapan kadınlar da balkonlardan destek verdi.
Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Antalya Kadın Platformu tarafından organize edilen etkinliğe aralarında sivil toplum kuruluşların da bulunduğu yüzlerce kadın katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ardından, "Yaşasın 8 Mart, alanlardayız", "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa" sloganlarıyla yürüyüşe başlayan kadınlara, pazar günü iş yerlerinde çalışan, evde temizlik yapıp balkona çıkan kadınlar, yürüyüş anında kuaförde saçlarını yaptıran kadınlar da destek verdi. Yürüyüşe, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı da katıldı.
Yaklaşık 2 kilometre boyunca polisin oluşturduğu demir bariyer koridorundan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen yüzlerce kadın, meydanda günlerini kutlamaya devam etti. - ANTALYA
Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Antalya Kadın Platformu tarafından organize edilen etkinliğe aralarında sivil toplum kuruluşların da bulunduğu yüzlerce kadın katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ardından, "Yaşasın 8 Mart, alanlardayız", "Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa" sloganlarıyla yürüyüşe başlayan kadınlara, pazar günü iş yerlerinde çalışan, evde temizlik yapıp balkona çıkan kadınlar, yürüyüş anında kuaförde saçlarını yaptıran kadınlar da destek verdi. Yürüyüşe, lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, annesi Eylem Şen Yazıcı ve babası Çağdaş Yazıcı da katıldı.
Yaklaşık 2 kilometre boyunca polisin oluşturduğu demir bariyer koridorundan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen yüzlerce kadın, meydanda günlerini kutlamaya devam etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Antalya'da karnaval havasında kadınlar günü yürüyüşü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Antalya, 8 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış