Haberler » Güncel » Antalya'da karnesini alan sahile koştu - Haber

Antalya'da karnesini alan sahile koştu

ANTALYA'da, karnesini alan çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek soluğu Konyaaltı sahilinde aldı.

17.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:53Antalya'da karnesini alan sahile koştu

ANTALYA'da, karnesini alan çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek soluğu sahilinde aldı.

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü 'da karnesini alan öğrenciler, sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi öğrenciler pistte paten kayarken, kimi arkadaş grubuyla deniz kenarında oturdu.Kısa da olsa tatili hak ettiklerini belirten Yiğit Demirel, "Zor bir yarı dönem geçirdik ve çok yorulduk. Karnemizi alınca da hemen sahile koştuk. Böyle bir havanın tadını çıkarmak istedik" dedi.



Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:34  Batmanlı küçük Ahmet'in tedavisi için 1 milyon 650 bin bağış toplandı
19:33  Üniversiteli Gülistan için 7 ilden arama-kurtarma ekibi geldi (2)
19:32  Şehit Astsubay Esma Çevik'in adı parkta yaşayacak
19:32  Şehit astsubay esma çevik'in adı parkta yaşayacak
19:32  Okullarda karne heyecanı
17.01.2020 19:38:21