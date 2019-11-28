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Antalya'da kasım sonunda deniz keyfi

Antalya'da kasım sonunda deniz keyfiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kasım ayı sonunda güneşli havayı gören turistler plaja akın etti.

28.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:02
'da kasım sonunda deniz keyfi
ANTALYA'nın ilçesinde kasım ayı sonunda güneşli havayı gören turistler plaja akın etti. Turistlerin bir kısmı güneşlenip kitap okurken, bir kısmı oyun oynadı, bazıları da denizin keyfini çıkardı.
Manavgat'ın ünlü tatil bölgesi Side'de yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 21 dereceyi gösterdiği Side'de otellerde kalan yerli ve yabancı tatilciler sahilde sıcak havanın keyfini çıkardı.
Çoğunluğu Alman olan tatilcilerin büyük bölümü şezlonglarda güneşlenip kitap okurken, bir kısmı da otellerin animasyon ekiplerinin koordine ettiği oyunları oynadı. Bazı turistler ise denize girerken, bir kısmı da sahilde yürüyüş yaptı.
Antalya'da kasım sonunda deniz keyfi

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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