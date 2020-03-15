Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.
15.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:40
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.
Manavgat Irmağı'nda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis , sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada köprü altındaki cesede ulaşıldı.
Sahil güvenliğin botuyla karaya çıkartılan cesedin, 3 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Coşar'a (40) ait olduğu belirlendi.
Coşar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Manavgat Irmağı'nda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis , sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada köprü altındaki cesede ulaşıldı.
Sahil güvenliğin botuyla karaya çıkartılan cesedin, 3 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Coşar'a (40) ait olduğu belirlendi.
Coşar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Manşet
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