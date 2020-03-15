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Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.

15.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:40
Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.
Manavgat Irmağı'nda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis , sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada köprü altındaki cesede ulaşıldı.
Sahil güvenliğin botuyla karaya çıkartılan cesedin, 3 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Coşar'a (40) ait olduğu belirlendi.
Coşar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

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