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Antalya'da Kayseri'den 11 milli sporcu

Gençler ve Çocuklar Muahthai Dünya Şampiyonası dün Antalya'da başladı.

29.09.2019 10:38Antalya'da Kayseri'den 11 milli sporcu
Gençler ve Çocuklar Muahthai Dünya Şampiyonası dün Antalya'da başladı. 6 Ekim tarihine kadar devam edecek olan şampiyonada Kayseri'den 11 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Gençler ve Çocuklar Muahthai Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya ararken, milli takım forması altında Kayseri'den 11 sporcu mücadele veriyor. Kayseri'den sporcu olarak Ata Bilgin (alt genç 42kg.), Ahmet Yapar (alt genç 48kg.), Cankat Uslu (alt genç 60kg.), Nazlı Kaymaz (alt genç 51kg.), Ezgi Keleş (Üst genç 54kg.), Ayşe Karakuş (Üst Genç 60kg.), Genco Acun (minik erkek 40 kg), Yusuf Pusat ve Bayram Yıldız (erkek 40kg), Murat Yangel (yıldız erkek 42kg), Aziz Cüneyt Boya (yıldız erkek 44kg), Enes Yiğit (minik erkek 63.5 kg) isimlerinin yer aldığı şampiyonada ayrıca organizasyonda idareci ve antrenör olarak Halil Demir, Göksel Cingöz, Şakir Kaymaz, Nurten Kurt, Nazım Yorulmaz, Kevser Bilgin, Yaşar Cuma Kılıç ve Talip Şenolmuş görev alacak.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, Büyükler Milli takımının Taylant'ta bu yıl Takım halinde 102 ülke arasında 3. Olduğunu hatırlatarak, Genç ve çocuk milli takımlarınında bu başarı grafiğini yükselteceğine inandığını söyledi. - KAYSERİ

Kayseri, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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