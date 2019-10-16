Antalya'da kaza kurşunuyla ölen polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Antalya
'da, beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonrası hayatını kaybeden polis memuru Murat Karaağaç
memleketi Kağızman'da defnedildi.
Antalya'da görev yapan polis memuru Murat Karaağaç (23), iddiaya göre 14 Ekim Pazartesi gecesi evde beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.
Karağac'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Kars'ın Kağızman ilçesindeki Merkez Cami'ye getirildi.
Kılınan cenaze naması sonrası Karaağaç, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, Karaağaç'ın yakınları ile meslektaşları, Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez ve vatandaşlar katıldı.