Haberler » Güncel » Antalya'da kaza kurşunuyla ölen polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Antalya'da kaza kurşunuyla ölen polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Antalya'da, beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonrası hayatını kaybeden polis memuru Murat Karaağaç memleketi Kağızman'da defnedildi.

16.10.2019 18:26Antalya'da kaza kurşunuyla ölen polis memuru Kars'ta toprağa verildi
Antalya'da, beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonrası hayatını kaybeden polis memuru Murat Karaağaç memleketi Kağızman'da defnedildi.
Antalya'da görev yapan polis memuru Murat Karaağaç (23), iddiaya göre 14 Ekim Pazartesi gecesi evde beylik tabancasını temizlerken tabancanın ateş alması sonucu yaralanarak hayatını kaybetti.
Karağac'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Kars'ın Kağızman ilçesindeki Merkez Cami'ye getirildi.
Kılınan cenaze naması sonrası Karaağaç, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, Karaağaç'ın yakınları ile meslektaşları, Kağızman Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez ve vatandaşlar katıldı.

Karaağaç, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:45 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD'nin yaptırım kararı) Misliyle karşılık veririz"
20:44 Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
20:42 "BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız"
20:42 "Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı"
20:40 Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı
20:40 Rusya, ülkenin güneyine yeni füze savunma sistemleri yerleştirdi
20:40 Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı
16.10.2019 20:48:16