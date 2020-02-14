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Antalya'da keçi hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçi hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

14.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:56Antalya'da keçi hırsızlığıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
'nın ilçesinde keçi hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Muhtelip Çakır, Mahallesi'nde araziye bıraktığı keçilerinden 3'ünün çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda eşkalini belirlediği T.B. ve I.A. ile keçileri satın alan R.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. ve I.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündoğdu, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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