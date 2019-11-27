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Antalya'da Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Antalya'da yaşayan 104 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:36Antalya'da Kıbrıs gazilerine
'da yaşayan 104 gazisine madalya ve beratları takdim edildi.
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs gazileri için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim töreni düzenlendi.
Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyeti'nin 1974'te düzenlediği barış harekatı sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu kaydetti.
Vali Karaloğlu, "Kuzey Kıbrıs, o barış harekatında canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesindedir. Onun için size ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır." ifadelerini kullandı.
İki senedir Kıbrıs gazilerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ile 45 yıl önce mücadele ettikleri topraklara gönderdiklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, ileriki yıllarda da gaziler ve eşlerini gruplar halinde KKTC'ye göndermeye devam edeceklerini dile getirdi.
Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu, Muratpaşa ilçesinde yaşayan 104 Kıbrıs gazisine berat ve madalya takdim etti.
Törene, Karaloğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, gaziler ve yakınları katıldı.

Türkiye, Antalya, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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