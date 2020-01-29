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Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

29.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:14Antalya'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi
'nın ilçesinde çöp kamyonuyla çöp toplayan 2 işçi ve şoför, kimyasal maddeden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde belediyeye ait kamyona çöp boşaltırken fenalaşan temizlik işçileri Mahmut Ş, Mehmet Ö. ile çöp aracının şoförü Hakkı A. zehirlenme şüphesiyle Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Zehirlenmenin kimyasal bir maddeden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran jandarma, çöp kutusunun bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa, Antalya, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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