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Antalya'da kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:46Antalya'da kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde, kiraladıkları araçla hırsızlık ve kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Hisar Mahallesi'nde eşiyle yürüyen kadının çantasının plakası olmayan beyaz renkli otomobildeki kişiler tarafından kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler, otomobilin C.K. tarafından kiralandığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin aynı araçla Kavaklı Camisi'nden ve inşaattan çaldıkları malzemeleri Manavgat Sanayisi'nde bir hurdacıya 500 liraya sattığı belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan C.K, H.K ve F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Malzemeleri satın alan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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