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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİAntalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı.

11.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:17Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, meteorolojinin uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktardı. Valilikte kurulan kriz masasında da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kırmızı uyarının 6 ilçeyi kapsamasına rağmen 19 ilçede acil müdahele ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Tuncer, 'Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla teyakkuz halinde. Vatandaşların çağrısı ve mağduriyet durumlarında ekiplerimiz müdahale etmek üzere bekleyişteler diye konuştu.

ARAÇLAR UYGUN YERLERE PARK EDİLMELİ

Meteorolojinin bilgilerine göre merkez ilçelerin yanı sıra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoğun yağış beklendiğini ifade eden Tuncer, uyarıların ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından ve radyo programlarına konuk olarak katılarak vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi. Mecbur olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Tuncer, 'Araçlar uygun yerlere park edilmeli. Vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Sorunlara çözüm bulmak üzere tüm ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Yağış başladı ama henüz hafif yağıyor. Kazasız, sıkıntısız bir yağmur geçirilmesi dileğini taşıyoruz dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel

Kaynak: DHA

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