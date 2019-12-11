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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış nedeniyle 'kırmızı kod' uyarısı verdiği Antalya'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı.

11.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:45Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış nedeniyle 'kırmızı kod' uyarısı verdiği 'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi. Görevli tüm personele yağmurluk, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, 'kırmızı kod' uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00'ye kadar teyakkuzda bekleyecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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