Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Haberler

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı

Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce verilen 'kırmızı kod' uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

12.12.2019 02:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 02:32Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı
için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce verilen 'kırmızı kod' uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İzinleri iptal olan ekipler, olası olumsuzluklara karşın gece nöbetine başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısının ardından bugün akşam saatlerinde kentte yağış etkili olmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olası sel ve su baskınlarına anında müdahale için teyakkuza geçti. Ekiplerin tüm izinleri iptal olurken, personeller göreve çağrıldı. Kepez ilçesindeki İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir merkezde toplanan ekipler, tahliye botu, vidanjör, iş makineleri, su tahliye pompaları ve itfaiye araçlarını hazır hale getirdi.

Yağmurluk, çizme ve baretlerini giyen ekipler, 'kırmızı kod' uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00'ye kadar nöbet tutmaya başladı. - ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:27 Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı için gece nöbeti başladı - Haberler
02:27 Dışişleri Bakanlığından ABD'de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama - Haberler
01:54 Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu - Haberler
01:45 Takviye ekiplerin müdahalesiyle mobilya atölyesindeki dev yangın söndürüldü - Haberler
01:14 Malatya'da evde baygın bulunan şahıs kurtarılmadı - Haberler
00:42 Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - Haberler
23:57 ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu - Haberler
23:40 Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya sert tepki: 139 milletvekili töhmet altında bırakılmıştır - Haberler
22:45 Arkadaşı haber verdi, polis ipten kurtardı - Haberler
22:40 Ahmet Hakan ile Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar! - Haberler
12.12.2019 02:57:49