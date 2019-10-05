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Antalya'da kızlar arasında "hakaret" kavgası

Antalya'da sosyal medyada annesine hakarette bulunduğu iddiasıyla lise öğrencisini bıçakladığı ileri sürülen genç kız gözaltına alındı.

05.10.2019 17:10Antalya'da kızlar arasında
Antalya'da sosyal medyada annesine hakarette bulunduğu iddiasıyla lise öğrencisini bıçakladığı ileri sürülen genç kız gözaltına alındı.
İddiaya göre, C.S.A. (17), Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde sosyal medyada annesine küfrettiğini öne sürdüğü S.İ. (15) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S.A, lise öğrencisi S.İ'yi bıçakla bacaklarından yaraladı.
S.İ, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli C.S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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