Antalya'da "Kobra Zehri" Operasyonu

Antalya
'da, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 34 tüp kobra yılanı zehrine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibe alınan T.A, Muratpaşa
ilçesinde durduruldu. T.A'nın üst aramasında 34 cam tüpte toplam ağırlığı 113,19 gram kobra zehri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli T.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kobra zehrinin kimyasal silah, kanser tedavisi, doping, botoksve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer aldığı belirtildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi,Antalya
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:32