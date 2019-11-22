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Antalya'da komando eğitimi gibi çevre temizliği

Antalya'da aralarında dağcılık sporuyla ilgilenenlerin de bulunduğu doğaseverler, falezlerde çevre temizliği yaptı.

22.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:04Antalya'da komando eğitimi gibi çevre temizliği
'da aralarında dağcılık sporuyla ilgilenenlerin de bulunduğu doğaseverler, falezlerde çevre temizliği yaptı.
Doğa Kulübü (TODOSK) üyelerinden oluşan 30 kişilik ekip, Belediyesinin desteğiyle falezler bölgesini temizledi. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerden aşağı halatlarla inen dağcıların yaptığı çevre temizliği komando eğitimlerini aratmadı. Deniz kenarındaki ulaşılması güç kayalıklardaki çöpleri toplayan dağcılara kanolarla gelen vatandaşlar da eşlik etti.
TODOSK tırmanış antrenörü Hasan Altundaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı bazı kent sakinlerinin falezlerdeki çöplerin temizlenmesi için kendilerine başvurduğunu söyledi.
Oldukça sarp bölgedeki temizlik çalışmasını ancak dağcılık ve tırmanış eğitimi almış kişilerin yapabileceğini belirten Altundaş, "Bunun için 30 kişilik eğitimli ekiple 300 metrelik sahil bandının denizden 35 metre yükseklikteki kısmındaki çöpleri temizliyoruz. Şu ana kadar 100 metrelik alanda 30'un üzerinde çöp torbasını doldurduk." diye konuştu.
Altundaş, dünyaca ünlü falezlerde böyle bir manzarayla karşılaşmaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Fahri Altun ise falezler bölgesindeki kirliğe dikkati çekmek için eğitimli ekiple torbalar dolusu atık topladıklarını anlattı. Temizlik çalışmasına katılanların kask, halat ve kancalarla gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra başladıklarını vurgulayan Altun, "Aksi durumda burada temizlik yapılması çok tehlikeli. Burada temizlik yapmak sanıldığı kadar kolay değil, denizden metrelerce yükseklikte temizlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Dağcıların çevre temizliğini çevredekiler ilgiyle izledi.

Muratpaşa, Toroslar, Komando, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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