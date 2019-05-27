27.05.2019 13:29
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Antalya'da Konser Verecek Olan Jennifer Lopez'in İstek Listesi Şaşırttı

It's May Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'da konser verecek olan yıldız şarkıcı Jennifer Lopez'in istek listesi pes dedirtti.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez 'It's May Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'daki Regnum Carya'nın sahnesinde konser verecek. Hayranlarının dört gözle beklediği dünyaca ünlü yıldızın Antalya'da kaldığı süre içerisindeki istek listesi ise hayrete düşürdü.

KRAL VİLLASINDA KALACAK

49 yaşındaki yıldız, otelin geceliği 25 bin TL olan 'Kral Villası'nda kalacak.

İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim.

İşte Jennifer Lopez'in Antalya lisetesi;

1) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.

2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.

3) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

4) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.

5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.

2 MİLYON TL KAZANACAK

2 saat boyunca hayranlarına şarkılarını söyleyecek olan Jennifer Lopez karşılığında 2 milyon TL kazanacak. Pop yıldızını izlemenin bedeli ise kişi başı 2 bin TL.

Antalya'da Konser Verecek Olan Jennifer Lopez'in İstek Listesi Şaşırttı Magazin


YORUMLAR (6)
AYKIRI GÖRÜŞ: Dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlar açlıktan son nefeslerini verirken kendini Müslüman olarak tanımlayan bir kısım insanlar 2000 liralık keyif için sıraya girecek. İyi ki ÖLÜM ve HESAP var.
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ADA: bizim sanatçılar yurt dışına gidince bu kadar hizmet görebiliyorlarmı acaba
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BE: Harbiden ciddi ciddi buna para verenlere sasiyorum.
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ENERJİ: Dünya neler görecek daha hey Allahım
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NEYYY: Vay anasını paraya bak, biz boşa çalışıyoruz. . .
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