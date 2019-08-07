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Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti

ABD'li yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, aylardır hazırlıkları yapılan Antalya Belek konserini dün akşam gerçekleştirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü yıldızın, Türkiye ile alakalı hiç paylaşım yapmaması ise tepki çekti.

07.08.2019 13:47
Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki lüks otelde konser verdi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturan ve kıvrak danslarıyla hayran bırakan Lopez, sosyal medya hesabından Türkiye ile alakalı paylaşım yapmadı. Bu durum şarkıcının Türk takipçilerini kızdırdı.

"İNSAN BİR PAYLAŞIM YAPAR YAHU"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından son olarak nişanlısı Alex Rodriguez ile olan fotoğrafını paylaştı. Lopez'in paylaşımını gören şarkıcı Hatice, "İnsan Türkiye ile ilgili bir paylaşım yapar yahu" notuyla tepkisini dile getirdi.

İSRAİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de konser veren yıldız şarkıcı, ülkede dini mekanlar dahil birçok yerden paylaşım yapmıştı.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletleri günler öncesinde tükenen konsere ise Türk hayranlarından yoğun ilgi vardı. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.


Amerika Birleşik Devletleri, Jennifer Lopez, Türkiye, Magazin

YORUMLAR (35)
NVB: verdiginiz paraya yazik. yaşlı şarkıcı futbolcu cenneti türkiye.
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6 0
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MİTHAT: davası olmaz arkadaşlar.
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M.B: Boş bir şey için 7 bin veren akıllılar burda alkışlanacak olan J. L. değil sizlersiniz ondan sonra bunlara laf ediyorsunuz. onun cebine 7bin tl vereceğinize 7bini ihtiyaç sahiplerine verseniz daha çok işe yarardı.
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MERT: Yemin ediyorum bu na bukadar parayı verene kadar fakir yetim doyururm o yüzlerindeki gülümseme bile beni daha mutlu eder kadın gidip israilde konser veriyor ki israilin hemen yanı başında masumlar ölüyor cocouklar ölüyor sonra hop antalyaya geliyor cok abartılı fiyatlara konser yapıyor hınca hınc doluyor konser yazık gercekten yazık
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NEDEN KIZARSIN: Yok neymiş Türk hayranları kızmış,Eykidi Eyyy neden kizarsinbe Okadar Para verip ŞIMARTAN SENSIN Paylaşmamış O ZAMAN J.LOPEZIN Sayfasına yaz.Gelince gitme.ABLA tavsiyesi:Eyer böyle Ahlaksız Sanatçılara?Para verip seyrediyorsan,O zaman Çeneni açıp şikayetçi olacaksın.VEYA GITMICEKSIN
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19 0
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010101: sığır sürüsü gibi peşinden giderseniz sonuca böylece katlanırsınız
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TARİKA: Sizin gibi mallara az bile . Bu kariya bunkadar para kazandirdinizya. Hesabini elbet veririsiniz bir gun bir sekilde
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ADINI SEN KOY: evet aynen ailelerinden kıymetliymiş gibi çocukların rızkını bu ve bunun gibilere verirler YAZIIIKK. . . GÜNAH Allah akıl fikir versin. . .
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AHO AGA: aldığı paralarıda bi güzel ezer, buda gidenlere kapak olsun
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ÖÖÖÖÖÖÖÖJJÖÖÖÖ: konserine giden ezikler zaten fazlasıyla paylaşım yapmıştır kendi ezik camiasında. .
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